Perioada de autorecenzare a fost prelungita

Presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei, a anuntat ca, in urma interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populatie in ultimele zile, Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis sa prelungeasca pana pe data de 27 mai, inclusiv, perioada in care se poate face autorecenzarea."Am venit cu o propunere favorabila in sensul prelungirii de colectare a datelor prin metoda online. Doua criterii ne-au dus la analizarea unei asemenea ... citeste toata stirea