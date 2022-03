Personajele Disney au mers in centrele de refugiati din Galati pentru a aduce bucurie copiilor VIDEO

Pentru a aduce un strop de bucurie copiilor ucraineni, voluntarii unei asociatii din Galati s-au costumat in personaje Disney si au mers in centrele unde acestia sunt cazati. Voluntarii vor vizita toate centrele din oras in care sut cazati refugiati. Cele mai indragite personaje Disney au vizitat vineri, 4 martie, un centru de refugiati ucraineni, pentru a aduce, pret de cateva minute, bucurie pe chipurile copiilor. Copii ucraineni au dansat si au cantat, simtindu-se ca la adevarata petrecere. ... citeste toata stirea