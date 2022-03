Personalul sanitar incadrat fara concurs pe perioada starii de alerta poate ramane pe post

Camera Deputatilor, in calitate de for legislativ decizional, a decis marti, 08 martie 2022, ca personalul din unitatile sanitare incadrat fara concurs pe perioada starii de alerta poate ramane pe post, prin promovarea unui examen organizat anterior incetarii contractului individual de munca.Potrivit proiectului, prin derogare de la legislatia actuala, Ministerul Sanatatii si unitatile aflate in subordinea si/sau in coordonarea acestuia, Ministerul Afacerilor Interne si unitatile si ... citeste toata stirea