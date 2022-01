Peste 1,2 milioane de persoane au murit din cauza infectiilor rezistente la medicamente in 2019

Infectiile provocate de bacterii rezistente la multiple antibiotice au fost raspunzatoare in 2019 de peste 1,2 milioane de decese, facand mai multe victime decat HIV/SIDA sau malaria, conform unui nou raport publicat joi, informeaza Reuters.Oficialii din domeniul sanatatii la nivel mondial au avertizat in repetate randuri asupra raspandirii crescute a bacteriilor rezistente la medicamente si a altor microbi din cauza folosirii gresite si a utilizarii in exces a antibioticelor, fapt ce ... citeste toata stirea