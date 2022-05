Peste 200 de copii au participat la Campionatul scolar de fotbal "Tinerete si credinta" in protopopiatul Nicoresti (FOTO)

Duminica, 22 mai, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos s-a desfasurat in localitatea Ghidigeni din judetul Galati, editia a VII-a a Campionatului scolar de fotbal "Tinerete si credinta".Este deja o traditie ca in fiecare primavara sa se desfasoare aceasta intrecere de fotbal, rezervata copiilor din ciclul gimnazial din cuprinsul protopopiatului Nicoresti.Activitatea sportiva a fost organizata de Protoieria Nicoresti in colaborare cu Scoala ... citeste toata stirea