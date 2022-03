Un numar de 421 de persoane refugiate din Ucraina sunt internate in spitalele din Romania, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.El a spus ca, in cursul saptamanii, refugiatii din Ucraina au facut 666 de solicitari la statiile de ambulanta."In ceea ce priveste solicitarile catre statiile de ambulanta judetene, in cursul acestei saptamani - 666. Majoritatea rezolvate la fata locului. ... citeste toata stirea