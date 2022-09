Peste 50.000 de doze de vaccin impotriva HPV, disponibile la medicii de familie si la DSP

Ministerul Sanatatii anunta ca, la data de 30 iunie, erau disponibile in cabinetele medicilor de familie si in stocul directiilor de sanatate publica 56.841 doze de vaccin impotriva HPV.In primele 6 luni ale acestui an, au fost utilizate 52.066 de doze de vaccin impotriva HPV, in cadrul campaniei de vaccinare gratuita a Ministerului Sanatatii.Ministerul precizeaza ca pentru imunizarea persoanelor de pana la 14 ani sunt necesare doua doze, iar pentru cele ce depasesc aceasta varsta cate trei ... citeste toata stirea