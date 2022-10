Peste 60 de galateni "vizitati" de ANAF in septembrie

La nivelul structurii de inspectie fiscala din cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice (AJFP) Galati, au fost desfasurate 61 actiuni de control, astfel:- inspectii fiscale generale si partiale in numar de 36, din care 25 la contribuabili persoane juridice si 11 la contribuabili persoane fizice;- controale inopinate si controale incrucisate in numar 25, din care 24 la persoane juridice si 1 la persoane fizice, urmare carora au fost stabilite obligatii suplimentare in suma de 1,32 ... citeste toata stirea