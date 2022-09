Peste 770 de volume noi la Biblioteca

Consiliul Judetean Galati si Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" pun la dispozitia cititorilor peste 770 de volume noi, dedicate atat adultilor, cat si copiilor si adolescentilor.Biblioteca a facut o noua achizitie de carte, in valoare de 42.247 de lei, cu fonduri asigurate de Consiliul Judetean Galati, in urma careia au intrat in colectiile institutiei nu mai putin de 774 de volume noi.Noile carti achizitionate sunt din domeniile solicitate de cititori: literatura beletristica, istorie, ... citeste toata stirea