Peste 86% din somerii galateni, neindemnizati

Din datele privind somajul in judetul Galati, furnizate de Directia Judeteana de Statistica, reiese ca numarul total al somerilor inregistrati la sfarsitul lunii noiembrie 2021 a fost de 10.275 persoane, din care 5.789 barbati si 4.486 femei, in crestere cu 54 persoane fata de sfarsitul lunii precedente. In comparatie cu sfarsitul lunii corespunzatoare a anului precedent, numarul somerilor in luna noiembrie 2021 a fost mai mic cu 1.817 persoane.Din numarul total al somerilor inregistrati in ... citeste toata stirea