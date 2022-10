"Pesti din timpuri arhaice", la Complexul Muzeal Galati

La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta", institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Galati, va avea loc miercuri, 26 octombrie 2022, ora 11.00, vernisajul expozitiei temporare "Pesti din timpuri arhaice", realizata in colaborare cu Complexul Muzeal National Neamt - Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt, care detine in patrimoniul stiintific cea mai importanta colectie de pesti fosili din Romania si una dintre putinele colectii de acest gen din Europa.Vizitatorii ... citeste toata stirea