Piata imobiliara din Galati: Crestere importanta a vanzarilor de imobile

Piata imobiliara din Romania are o evolutie neasteptata in 2022. Oficialii Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si-au exprimat uimirea de fenomenul care ia amploare in aceste vremurile grele. Contrar perioadei de criza economica, tot mai multi romani s-au decis sa investeasca in acest domeniu.Noile date statistice demonstreaza ca romanilor nu le este teama sa investeasca pentru confortul propriu. Acestia vor case si apartamente mai mult ca oricand. Potrivit unui ... citeste toata stirea