Planetariul mobil Visionarium ajunge la Galati

Primul planetarium presostatic mobil din Romania va ajunge la Galati si va fi instalat pe platoul Salii Sporturilor, in perioada 07 - 10 aprilie 2022. Aici se va de desfasura o lectie educativa despre spatiul stelar sub numele "Kids in Space".Animatiile, grafica si proiectiile sunt realizate pe cupola, adica un ecran unic de 180 grade, si vor aduce in prim plan planetele, universul, lansarea navetelor spatiale de la NASA, teme din filme celebre, create special cu aceasta ocazie.Povestea ... citeste toata stirea