Plata taxelor online devine o obisnuinta pentru galateni

In luna ianuarie a acestui an, de patru ori mai multi galateni au ales mijloacele electronice de plata a taxelor si impozitelor locale, fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza Primaria municipiului Galati.Astfel, un numar de 15.918 galateni au achitat electronic taxe si impozite, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro si a statiilor de plata SelfPay, in timp ce numai 11.382 au ales sa plateasca in numerar la ghiseele Directiei Impozite, Taxe si alte Venituri Locale Galati. ... citeste toata stirea