Podul suspendat peste Dunare, de la Braila: constructorii au ajuns la ultimul segment de tablier metalic

Ultimul segment de tablier metalic al podului peste Dunare se monteaza marti, 27 iunie, a anuntat Irinel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Obiectivul va fi cea mai inalta constructie din Romania si cea mai scumpa lucrare de infrastructura realizata in ultimii 30 de ani. Secretarul de stat Ionel Scriosteanu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca la inceputul lunii iulie va incepe operatiunea de sudare a segmentelor la pozitia finala. In total, sunt 86 de segmente de ... citeste toata stirea