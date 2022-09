Politisti locali galateni, pe podium la Ultramaraton "Autism 24h Marea Neagra"

La editia din acest an a evenimetului Ultramaraton "Autism 24h Marea Neagra", actiune desfasurata in statiunea Mamaia - Constanta, Politia Locala Galati a participat cu doua echipe (Politia Locala Galati si Super Team Politia Locala Galati), fiecare avand in componenta un numar de 12 alergatori.Dupa 24 de ore de alergare, din 68 de echipe participante, peste 800 de alergatori si peste 50.000 km parcursi, cele doua echipe ale Politiei Locale Galati s-au pozitionat pe un meritoriu loc doi, si pe ... citeste toata stirea