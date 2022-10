Politisti mituiti cu "cocosei"

La data de 28.10.2022, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana fara calitate speciala, in timp ce le oferea unui ofiter si unui agent de politie, ambii din cadrul I.P.J. Galati, cate o moneda dintr-un material pretios, pentru ca acestia din urma sa efectueze intr-un mod favorabil cercetarile in cadrul ... citeste toata stirea