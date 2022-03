Postarea unei tinere refugiate din Ucraina, cazata intr-o sala de sport din Galati, virala pe TikTok

Vallerie, o tanara ucraineanca, refugiata intr-o sala de sport din municipiul Galati, a postat pe TikTok un film video in care multumeste romanilor pentru cum a fost primita. Videoclipul a devenit viral, fiind vizionat de milioane de oameni. Tanara ucraineanca a fugit din calea razboiului si a ajuns in municipiul Galati. A fost cazata intr-o sala de sport, pusa la dispozitia refugiatilor de catre Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" si Primaria Galati.Intr-una din noptile in care a fost ... citeste toata stirea