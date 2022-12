Povestea bradului si a obiceiurilor de Craciun

Sarbatoarea Craciunului este infrumusetata de mireasma proaspata a cetinei de brad, acesta devenind cel mai important pom in ritualul de Craciun. Ar fi mai multe legende care explica acest fenomen. Prima spune ca in preajma iernii, o mica pasare nu a mai putut sa plece spre tarile calde, intrucat avea o aripa rupta. Tremurand de frig, pasarea a incercat sa se adaposteasca in frunzisul unui stejar si al unui ulm stufos, dar ambii copaci au refuzat-o, de teama ca le va manca roadele. Disperata, ... citeste toata stirea