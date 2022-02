Povestea conacului construit de cel mai mare bancher din Romania interbelica. Regina Maria, oaspete de seama

Conacul familiei Crissoveloni de la Ghidigeni, din nordul judetului Galasi, a fost frecventat in repetate randuri de Regina Maria si regele Ferdinand. Superbul palat este astazi in stare avansata de degradare si are nevoie urgenta de reabilitare. Familia Crissoveloni s-a stabilit in Romania, la Galati, in anul 1848. De-a lungul timpului, acestia au dezvoltat diferite afaceri, fiind cunoscuti in intreaga lume ca o adevarata dinastie de bancheri aristocrati.Conacul de la Ghidigeni, din nordul ... citeste toata stirea