Povestea lui Combinat, primul catel din Galati adoptat de la distanta. Cum a reusit sa scape de un cancer oribil

"Combinat" este singurul catel adoptat de la distanta de o galateanca din adapostul "Ajutati-l pe Labus". O practica intalnita foarte des in strainatate, insa in Romania este abia la inceput, fiind prea putin promovata. Combinat a fost salvat de pe platforma combinatului siderurgic la inceputul pandemiei. Era foarte bolnav si hulit din cauza tumorilor sangerande de pe tot corpul, care ii puneau viata in pericol."Era foarte speriat si temator. Dupa mai multe incercari, l-am preluat de pe ... citeste toata stirea