Premiera expozitionala la Muzeul eparhial din Galati

Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos va fi gazda expozitiei "Sacru si Profan in gravura europeana a secolelor XV-XIX", vineri, 6 mai 2022, de la ora 14.00.Expozitia este organizata de Muzeul eparhial in parteneriat cu Muzeul National Brukenthal si Asociatia culturala pictor Octavian Smigelschi si aduce in fata publicului aproximativ 100 de lucrari grafice realizate de cei mai cunoscuti artisti ai lumii: Durer, Rubens, Da Vinci, Titian, Rembrandt, Piranesi, ... citeste toata stirea