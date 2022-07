Premiera la Spitalul Judetean Galati: A fost montata prima pompa de insulina unei paciente cu diabet

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" a fost montata astazi, 04 iulie 2022, prima pompa de insulina unei paciente care sufera de diabet zaharat tip 2, de mai bine de 14 ani fiind dependenta de injectiile cu insulina. Pana acum, aceste pompe care administreaza automat insulina necesara in corp 24 de ore pe zi erau montate in alte centre medicale din tara, in special in spitalele din Iasi."Aceste dispozitive medicale preiau o parte din functiile pancreasului, eliberand ... citeste toata stirea