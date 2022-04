Premiera medicala nationala. Cancerul si bolile inflamatorii, depistate cu un echipament ultra-performant

Spitalul de Boli Infectioase din Galati este singura unitate medicala din tara unde cancerul de piele, bolile inflamatorii, imunologice si degenerative se pot depista cu ajutorul unui echipament medical ultra-performant. Este vorba de un tomograf in coerenta optica ce depisteaza celulele canceroase. In cadrul unui proiect cu fonduri europene, Spitalul de Boli Infectioase din Galati a fost dotat cu aparatura medicala moderna, unele dintre dispozitive fiind unice in Romania.Proiectul a presupus ... citeste toata stirea