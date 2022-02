PREMIERA: Primele cercetari in domeniul dermatologiei, la Galati

La Galati, in cadrul Spitalului de Boli Infectioase, a fost infiintat unul dintre cele mai bune centre din tara de cercetare in domeniul dermatologiei, format din medici specialisti, profesori universitari, chimisti, farmacisti, biologi si cercetatori din strainatate. In cadrul acestui centru, specialisti din Galati, Bucuresti si Constanta au demarat primele cercetari in domeniul bolilor de piele, folosind videodermatoscopia, microscopia confocala in vivo si tomografia in corenta optica. ... citeste toata stirea