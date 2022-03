Premierul Nicolae Ciuca: S-a luat legatura cu producatorii ca IN REGIM DE URGENEsA sa produca pastile de iod

Guvernul a luat legatura cu firmele autohtone pentru producerea in regim de urgenta a pastilelor de iod, a anuntat premierul Nicolae Ciuca la Digi24."In momentul de fata exista un anumit numar de pastile de iod, el este insuficient, motiv pentru care, la nivelul Ministerului Sanatatii s-a luat legatura cu producatorii nostri de medicamente, astfel incat in regim de urgenta sa poata sa produca astfel de pastile", a declarat premierul intr-o emisiune difuzata duminica, 06 martie 2022."Pana in ... citeste toata stirea