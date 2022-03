Preturi majorate in mod incorect si produse expirate in benzinariile din Galati

Controale in benzinarii dupa cresterea nejustificata a preturilor. La Galati, inspectorii de la Protectia Consumatorilor Galati au descoperit preturi majorate in mod incorect, dar si produse expirate. Au fost aplicate amenzi in valoare de 68.000 de lei. Inpectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Galati au verificat modul in care se face comert cu carburanti, cat si activitatea din magazinele cu produse alimentare.In judetul Galati s-au desfasurat opt actiuni de control ... citeste toata stirea