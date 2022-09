Prezentare de instrumente antice de navigatie, la Complexul Muzeal Galati

Sambata, 24 septembrie 2022, ora 15.00, in Sala Auditorium de la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati, institutie in subordinea Consiliului Judetean Galati, va avea loc lansarea cartii "Astronavigatia - de la gnomon si astrolab la sextantul Apollo", scrisa de comandor (r) Vasile Chirila. Evenimentul se va desfasura in prezenta autorului cartii.Cartea lui Vasile Chirila incearca sa raspunda la intrebarea "Cum ar putea navigatorii sa determine punctul navei daca ... citeste toata stirea