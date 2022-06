Prima clinica mobila pentru animalele din mediul rural, la Galati. Unde a fost prima oprire

Pentru a interveni la cazurile sociale din zonele rurale, acolo unde au oamenii posibilitati financiare reduse, Asociatia Ajutati-l pe Labus si-a achizitionat o clinica mobila. Este prima clinica mobila pentru animale din Galati. Clinica mobila se afla in curtea adapostului de animale Ajutati-l pe Labus. Ea a fost dotata corespunzator si deja a fost pusa la treaba. Prima oprire a fost in comuna Cudalbi, din nordul judetului, la o batranica care are in grija 30 de pisici. Acestea au fost ... citeste toata stirea