Prima racordare gratuita la apa si canalizare pentru galatenii cu venituri reduse

Primaria municipiului Galati informeaza ca pot fi sprijiniti in vederea racordarii la reteaua de apa si canalizare, printr-un proiect cu fonduri europene finantat prin PNRR, galatenii care indeplinesc o serie de conditii, astfel: isi dau acordul cu privire la participarea in proiect, detin o proprietate neracordata/nebransata la sistemul public de alimentare cu apa si/sau canalizare existent, iar media veniturilor nete lunare este sub salariul minim brut pe tara garantat la plata pe membru de ... citeste toata stirea