Primar din Galati inculpat de Parchetul European pentru fals in inscrisuri oficiale si tentativa de frauda cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) a depus la Tribunalul Iasi, pe 7 decembrie, un rechizitoriu impotriva primarului comunei Brahasesti, judetul Galati, pentru fals in inscrisuri oficiale si tentativa de frauda cu fonduri europene, potrivit unui comunicat remis luni presei, noteaza g4media.ro.Primarul este acuzat ca a incercat obtinerea ilegala de fonduri UE, in cadrul unui proiect de sprijinire a dezvoltarii initiale a unor noi companii in cadrul comunitatii locale, finantat prin Programul Operational ... citeste toata stirea