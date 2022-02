Primaria Galati a pus la dispozitia refugiatilor din Ucraina un bloc intreg de locuinte

In municipiul Galati, un numar de 34 de refugiati ucrainieni au fost cazati in ultimele ore la blocul M11 din cartierul Micro 17, pus la dispozitie de catre Primaria municipiului Galati. Astazi, 27 februarie 2022, mai sunt asteptati alti 15 refugiati. Blocul M11 dispune de 48 de camere, care vor fi puse toate la dispozitia refugiatilor din Ucraina."Ajutam refugiatii ucraineni. Foarte multi oameni si-au parasit casele din cauza razboiului din Ucraina si au ajuns in aceste zile la Galati. Noi ... citeste toata stirea