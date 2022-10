Primaria Galati asteapta EXCLUSIV ONLINE cererile pentru atribuirea unui loc de parcare

Primaria municipiului Galati informeaza ca in intervalul 30 octombrie - 08 noiembrie 2022 se pot incarca, EXCLUSIV ONLINE, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare in parcarea de domiciliu/resedinta insotite de documentele mentionate in Regulamentul prevazut in H.C.L. nr. 337/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, avand posibilitatea modificarii si completarii documentelor pana la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.! ... citeste toata stirea