Primaria Galati intentioneaza sa cumpere cladirea BCR de pe strada Brailei

In proiectul de buget general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2022, lansat in consultare publica pana pe data de 25 ianuarie 2022, se prevede o achizitie mai deosebita. In anexa V din proiectul bugetului local, care cuprinde Lista pozitiei "Dotari si plati proiecte pe anul 2022 buget local", la capitolul 51.02.71 - Autoritati publice si actiuni externe, este prevazuta o suma de 6.500.000 de lei pentru achizitie imobil str. Brailei, nr. 35. Este vorba despre cladirea BCR ... citeste toata stirea