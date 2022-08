Primaria Galati vrea Walk of Fame ca la Hollywood pe strada Domneasca

Primaria municipiului Galati informeaza ca va continua modernizarea si punerea in valoare a a strazii Domneasca. In acest sens, in ultima sedinta a Consiliului Local, s-au stabilit indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a strazii Domneasca, pe segmentul cuprins intre strada N. Gamulea (Biserica Greaca) si strada Garii (Biserica Catolica)."Vom continua amenajarea strazii Domneasca, una dintre cele mai indragite strazi, care va fi pusa in valoare pentru ca ne dorim sa ... citeste toata stirea