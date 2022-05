Primele arestari in cazul conflictului armat intre clanurile de romi din Ivesti-Galati. Sapte persoane, ranite

Doi barbati din Ivesti au fost arestati pentru 30 zile, sub acuzatia de incaierare in forma agravanta, in urma conflictului armat de la Ivesti, judetul Galati. Sapte persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare grava la Spitalul Judetean Galati. Scandalul a avut loc sambata seara, la Ivesti, in judetul Galati. Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, in comuna Ivesti, are loc un scandal in care sunt ... citeste toata stirea