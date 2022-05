Primele imagini cu Aventura Parc care se construieste intr-o padure din Galati. Complexul va arata spectaculos

Lucrarile sunt avansate la noul Aventura Parc care se construieste in judetul Galati, in mijlocul unei paduri. Complexul va semana cu cel de la Brasov si va costa peste 1,6 milioane de lei, fonduri europene. La 15 kilometri de orasul Galati, in padurea Garboavele, se amenajeza de la zero un parc de aventura pe o suprafata de peste opt hectare. Complexul va avea 15 trasee, tiroliene spectaculoase, platforme, scari si poduri interconectate intre copaci."Parcul de Aventura din padurea Garboavele ... citeste toata stirea