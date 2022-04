Primele livrari de gaze din Marea Neagra vor fi facute la jumatatea anului. Anuntul premierului Nicolae Ciuca

Primele livrari de gaze din Marea Neagra vor fi facute la jumatatea anului. In urmatorii ani, Romania va mai exploata rezervele de gaze din alta zona a Marii Negre, dar si din judetul Buzau, a anuntat vineri, 15 aprilie, la Braila, premierul Nicolae Ciuca. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat vineri, la Braila, ca cei trei lideri ai coalitiei de guvernare au trimis in Parlament proiectul de lege privind exploatarile de gaze din Marea Neagra."Incepand diN acest an vom avea pentru prima data ... citeste toata stirea