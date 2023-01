Primul centru privat de suport, informare si ingrijire pentru bolnavii de cancer din Galati

Oncozone introduce conceptul de Navigator medical1400 de persoane au fost diagnosticate cu cancer in 2022, la GalatiPana in luna martie vor fi specializati 4 Navigatori medicali25 Ianuarie 2022 : In 25 ianuarie a fost inaugurat primul centru de suport, informare, terapie si ingrijire, dedicat persoanelor cu afectiuni oncologice din Galati. Cu o echipa multidisciplinara de navigatori medicali, farmacoterapeuti, psihoterapeuti, medici si asistenti medicali specializati, Oncozone vine cu ... citeste toata stirea