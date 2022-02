Primul refugiat din Ucraina care moare pe teritoriul Romaniei. O femeie a facut stop cardio-respirator la Galati

Tragedie in campusul studentesc din Galati. O femeie refugiata din Ucraina, in varsta de 84 de ani, a murit in urma unui stop cardio-respirator. Victima era cazata intr-unul din caminele puse la dispozitie de Universitate. Este vorba de o femeie din Ucraina, in varsta de 84 de ani, care suferea de mai multe afectiuni medicale, era in evidente. Ea fusese cazata impreuna cu rudele sale intr-un camin din orasul Galati alocat de autoritati refugiatilor ucraineni. In noaptea de duminica spre luni ... citeste toata stirea