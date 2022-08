Primul transport feroviar cu cereale din Ucraina asteptat astazi in Portul Galati

Primul tren cu cereale din Ucraina cu destinatia Port Galati este asteptat sa soseasca in aceasta noapte in Romania. Operatorii din port si cei de la cai ferate uzinale au facut astazi inca o verificare a capacitatilor. Garnitura cu 20 de vagoane este deja in Republica Moldova unde se fac operatiunile de vama.Transportul de cereale din Ucraina este efectuat doar de operatori privati, care pana acum au preferat ca celelalte garnituri de tren sosite in Galati sa fie descarcate ori in alte ... citeste toata stirea