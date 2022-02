Prins cu permisul fals la frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Romania, fals."In data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, conducand un autoturism inmatriculat in Austria, un barbat cu cetatenie R. Moldova, ... citeste toata stirea