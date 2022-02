Profesoara din Ucraina, fugita din calea razboiului: "Am inchis casa si am lasat tot in mana Domnului"

Mii de refugiati ucraineni au intrat in Romania prin punctele de frontiera. Oamenii si-au luat cateva lucruri si au fugit din calea razboiului. Printre ei, se afla si profesori universitari din Ismail. In ultimele 24 de ore, prin cele doua puncte de trecerea frontierei din judetul Galati au intrat in tara 1.600 ucraineni. Natalia Ursu este profesoara de limba romana la Universitatea din Ismail si am intalnit-o in Vama Giugiulesti. A plecat vineri dimineata de acasa, lasand totul in urma sa. A ... citeste toata stirea