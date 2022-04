Profesor acuzat de agresiune sexuala. A pipait o eleva pe care o medita la matematica

Cadrul didactic, in varsta de 62 de ani, a mangaiat o adolescenta pe coapse si pe sani in timpul unei meditatii la matematica, profitand de ascendentul moral pe care il avea asupra copilei, pentru care era "domnul profesor de matematica". Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati au trimis in judecata un barbat de 65 de ani pentru agresiune sexuala comisa in forma continuata.Acesta este profesor si a profitat de acest lucru pentru a agresa sexual o eleva cu care facea meditatie ... citeste toata stirea