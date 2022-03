Prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, 21 martie 2022, estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor pentru urmatoarele doua saptamani, adica pana pe data de 03 aprilie 2022.In regiunea Moldovei, vremea se va incalzi. Media maximelor va fi de 10 grade in prima zi (21 martie) si va ajunge sa se situeze in general intre 14 si 17 grade, iar a minimelor, va creste, de la -4 grade in prima dimineata, pana in jurul a 4 grade la sfarsitul intervalului.Trecator vor ... citeste toata stirea