Proiect urias de cercetare propus de o universitate din Romania in Parlamentul European. Ce presupune acesta

Un proiect de cercetare in valoare de 20 milioane de euro a fost prezentat in Parlamentul European. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati fiind prima institutie care realizeaza o astfel de prezentare in cel mai inalt for de decizie la nivel european. Galatiul va avea cel mai mare centru de cercetare din sud-estul Europei si cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale UE. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii "Dunarea de ... citeste toata stirea