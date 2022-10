Proiecte prin PNRR pentru achizitia de zeci de vehicule nepoluante pentru Galati si comuna Vanatori

Primaria municipiului Galati in parteneriat cu U.A.T. Comuna Vanatori a elaborat si supus aprobarii consiliului local, trei proiecte pentru achizitia a 5 troleibuze, 10 tramvaie, 22 autobuze nepoluante si 6 microbuze nepoluante.Este despre aprobarea proiectelor "Achizitia a 5 troleibuze cu emisii zero sau cu baterii si 2 microbuze nepoluante" si a cheltuielilor legate de acesta, in parteneriat cu U.A.T. Comuna Vanatori, "Achizitia a 10 tramvaie de 18 metri si 2 microbuze nepoluante" si a ... citeste toata stirea