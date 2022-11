Promisiunile ministrului Sportului, la Galati: Bazinul olimpic reabilitat si bazele sportive trecute la Consiliul Local

Ministrul Sportului, Eduard Novak, prezent la Galati in cadrul unui tur national de promovare a Strategiei Nationale pentru Sport, a anuntat ca reabilitarea bazinului olimpic de inot din municipiul Galati ar putea incepe in 2023 cu fonduri de la Ministerul Sportului. Bazinul olimpic a fost construit in 1970 si a fost inchis in 2005, pentru modernizare si asa a ramas, inchis, desi de-a lungul anilor multi politicieni, fie ei ministri ai sportului sau autoritati locale au tot promis ca bazinul ... citeste toata stirea