Psihologul care creaza haine unice pentru femei. Are propriul segment de costume pe piata din Romania

Cristina Manole, de profesor psiholog, a reusit sa se impuna pe piata de haine pentru femei din tara, dar si in strainatate, mergand pe o combinatie intre materialele premium folosite, un design vestimentar special si imprimeuri iesite din tipare. Cristina Manole este o tanara de 37 de ani care si-a vazut visul implinit. "In copilarie am crescut cu materiale si rochii, pentru ca bunica mea este croitoreasa", isi aminteste Cristina cum a devenit pasionata de design, avand acum propria ei afacere ... citeste toata stirea