Punct de informare pentru refugiati, la intrare in Galati: vor fi in permanenta vorbitori de limba ucraineana

Crucea Rosie a deschis un punct de informare pentru cetatenii ucraineni, in zona Port Bazinul Nou, la intrarea in orasul Galati. Acolo vor fi in permanenta voluntari, vorbitori de limba ucraineana, a transmis Prefectura Galati. La intrare in orasul Galati, in zona Port Bazinul Nou a fost deschis un punct de informare pentru cetatenii ucraineni."Acest punct de informare a fost pus la dispozitie de Crucea Rosie si a fost instalat cu ajutorul pompierilor. In centrul de informare vor fi in ... citeste toata stirea